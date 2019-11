L’azienda di computer e stampanti HP Inc. ha detto di voler fare un’offerta per acquistare Xerox, uno dei più importanti produttori di stampanti e fotocopiatrici. La notizia è arrivata dopo che un’offerta di acquisto della stessa Xerox per HP di 33,5 miliardi di dollari era stata rifiutata perché ritenuta insufficiente: le intenzioni di Xerox di comprare HP erano state in effetti commentate con stupore, dal momento che Xerox ha un capitale inferiore di circa un terzo rispetto ad HP. Per il momento Xerox non ha commentato l’offerta di HP.