C’è una trattativa in corso per l’acquisto della multinazionale di prodotti tecnologici HP da parte di Xerox

Xerox, una delle più grandi produttrici di stampanti e fotocopiatrici al mondo, ha detto che è in corso una trattativa per l’acquisizione di HP Inc., la multinazionale statunitense produttrice di computer e stampanti. Il Wall Street Journal scrive che Xerox avrebbe offerto più di 27 miliardi di dollari, circa 24 miliardi di euro; HP ha confermato la notizia dicendo di aver ricevuto un’offerta martedì. Il sito di tecnologia Tech Crunch scrive che «la cosa strana della trattativa è che HP ha il maggiore capitale azionario, pari a 29 miliardi di dollari (26 miliardi di euro), contro gli otto (sette miliardi di euro) di Xerox».