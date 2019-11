Il Bangladesh ha avviato l’importazione di cipolle a causa del grande aumento dei prezzi

In Bangladesh il governo ha avviato l’importazione di cipolle da vari paesi a causa del grande aumento dei prezzi, causati dal blocco delle esportazioni da parte dell’India, dove la siccità e poi i monsoni hanno compromesso le coltivazioni. In Bangladesh, così come in India, la cipolla è un alimento fondamentale e l’aumento dei prezzi ha causato proteste popolari e problemi per il governo. Per far fronte al problema, quindi, il governo ha aperto alle importazioni via aerea e navale da paesi come il Myanmar, la Turchia, la Cina e l’Egitto. La compagnia statale che si occupa del commercio ha anche organizzato delle vendite di cipolle a prezzi ribassati nella capitale del paese, Dacca, con file lunghissime che in alcuni casi sono sfociate in vere e proprie risse.