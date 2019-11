Weekly Beasts

Un cane nato con una piccola coda tra gli occhi (di cui si è molto parlato nei giorni scorsi), la zampa di uno scimpanzé che sembra una vera e propria piccola mano, uccelli in volo tra i colori autunnali e cigni con la coda all’aria, che non smettono di essere buffi anche dopo averli visti e fotografati centinaia di volte. Tra gli animali che valeva la pena fotografare questa settimana ci sono questi, in compagnia di un canguro che scappa dagli incendi, cani da slitta prima di una gara e una leonessa addestrata.