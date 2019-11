A Firenze e Pisa il fiume Arno si è molto ingrossato, alcune strade sono state chiuse

Nelle ultime ore il fiume Arno si è molto ingrossato, causando problemi e disagi soprattutto a Firenze e Pisa. A Firenze la protezione civile ha invitato a non fermarsi sull’argine e sulle sponde del fiume, ed è stato chiuso al traffico un tratto di via Aretina, nel comune di Pontassieve. Repubblica scrive che «il probabile picco di piena alla stazione di rilevamento di Firenze Uffizi è previsto intorno alle 12 di oggi»: dovrebbe arrivare a 5,5 metri, un livello che non si registrava da circa vent’anni.

A Pisa da stamattina i lungarni è stato chiuso al traffico e un gruppo di militari ha montato delle paratie in legno dette “panconcelli” che dovrebbero formare una struttura a protezione delle strade. Il sindaco Michele Conti ha fatto sapere che il picco della piena dovrebbe arrivare fra le 19 e le 21 e che la situazione più preoccupante riguarda gli affluenti dell’Arno, che comunque sono «costantemente monitorati».