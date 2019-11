La prima puntata di Viva RaiPlay trasmessa solo su RaiPlay ha avuto 850mila visualizzazioni in poche ore

La prima puntata di Viva RaiPlay! che si poteva vedere solo sulla piattaforma di streaming RaiPlay ieri ha avuto 850mila visualizzazioni. Lo scrive il sito della Rai, che spiega che il 72 per cento delle visualizzazioni sono state fatte da app (quindi da smartphone o tablet) o da App TV (quindi da app di smart tv). Il restante 28 per cento di visualizzazioni è stato fatto direttamente sul sito di RaiPlay. Sono numeri notevoli, specie se si pensa che i dati sono stati rilevati a partire dalle 20.35 circa (quando è iniziata la diretta del programma) e fino alle 23.59. La Rai ha scritto: «Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale se si tiene conto anche della breve durata del format (50 minuti previsti) e dell’assenza del traino televisivo». La Rai ha anche aggiunto che, secondo i dati a sua disposizione, ieri RaiPlay ha raddoppiato il numero dei suoi utenti unici rispetto a un mese prima.

⚡️@Fiorello vince la sfida: è record di visualizzazioni per #VivaRaiPlay, nessun programma live su piattaforma ha mai raggiunto lo stesso numero di views https://t.co/uNXkG03ERE @RaiPlay pic.twitter.com/i7TlnXDO8d — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 14, 2019

Prima della puntata di ieri, mercoledì 13 novembre, VivaRaiPlay! era andato in onda in modo tradizionale su Rai 1 (oltre che su RaiPlay) nel cosiddetto access prime time, la fascia televisiva che arriva dopo il telegiornale e prima della prima serata vera e propria, ottenendo anche in quel caso ottimi risultati di pubblico e contribuendo, anche prima di essere esclusivamente su RaiPlay, ad aumentare le visualizzazioni e gli accessi alla piattaforma.