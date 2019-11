La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i due statunitensi accusati dell’omicidio di Mario Cerciello Rega

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato nel processo nei confronti di Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale-Hjort, i due cittadini statunitensi accusati di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuta il 26 luglio a Roma. La richiesta del giudizio immediato – che sostanzialmente serve a evitare l’udienza preliminare, accorciando di conseguenza i tempi del processo – è arrivata dopo la chiusura delle indagini. Oltre che per tentato omicidio, Natale-Hjorth ed Elder sono accusati di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.