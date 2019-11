Deval Patrick si è candidato alle primarie dei Democratici in vista delle presidenziali statunitensi

Deval Patrick, ex governatore del Massachusetts, si è ufficialmente candidato alle primarie del Partito Democratico statunitense in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Patrick, che ha 63 anni, è così diventato il diciottesimo politico del Partito Democratico a candidarsi a queste primarie, anche se alcuni di loro nel frattempo già si sono ritirati. La candidatura di Patrick arriva in effetti piuttosto tardi, quando mancano meno di tre mesi ai caucus in Iowa, il primo evento elettorale delle primarie dei Democratici.

Patrick è nato è cresciuto a Chicago, ha studiato ad Harvard ed è stato governatore del Massachusetts per due mandati, dal 2007 al 2015, prendendo il posto precedentemente occupato dal Repubblicano Mitt Romney. Nella sua carriera politica ha avuto anche importanti incarichi nel governo federale, quando il presidente era Bill Clinton, e nella dirigenza dei Democratici. È considerato da anni molto vicino a Obama, ma secondo molti potrebbe essere un problema il fatto che dopo aver lasciato la politica abbia lavorato per Texaco, Coca-Cola e soprattutto per Bain Capital, il controverso fondo d’investimento che fu guidato da Mitt Romney.

L’annuncio ufficiale di Patrick, della cui candidatura si parlava già da qualche giorno, è arrivato con un breve video.

In a spirit of profound gratitude for all the country has given to me, with a determination to build a better, more sustainable, more inclusive American Dream for everyone:

I am today announcing my candidacy for President of the United States.https://t.co/hObdLNiFMJ pic.twitter.com/fGmI0qxkxS

— Deval Patrick (@DevalPatrick) November 14, 2019