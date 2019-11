Cosa c’è stasera in TV

Su Rai 1 questa sera andrà in onda la quarta edizione di Prodigi – La musica è vita, un talent show di beneficenza realizzato dalla Rai insieme a UNICEF, in cui a gareggiare saranno nove giovani “prodigi” di danza, canto e musica. Tra le altre cose da vedere ci sono le fiction Volevo fare la Rockstar, su Rai 2, e Oltre la soglia, su Canale 5, una nuova puntata del programma di Daria Bignardi L’Assedio, sul NOVE, e la replica dell’ultima puntata di X Factor, su TV8. Tra i film ci sono invece il secondo Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. su Italia 1, Blood father con Mel Gibson, su Rete 4, e Viaggi di Nozze di Carlo Verdone, su Iris.

Rai Uno



21.25 – Prodigi – La musica è vita

Talent show benefico in una sola serata, condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri. In gara ci saranno nove ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 15 anni che si esibiranno nella danza, nel canto e nella musica. I tre finalisti, uno per categoria, si contenderanno una borsa di studio offerta da UNICEF Italia.

9 meravigliosi giovani prodigi del canto, della danza e della musica e non solo! Sorprese da tutto il mondo! Parola di @insinnaflavio 😉#Prodigi2019 domani #13novembre in prima serata su #Rai1@UNICEF_Italia pic.twitter.com/prXprEqkSR — Rai1 (@RaiUno) November 12, 2019

Rai Due



21.20 – Volevo fare la Rockstar

Terzo episodio di una nuova serie tv della Rai con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda, che racconta di una ragazza di 26 anni che dopo aver avuto due gemelle a 16 anni ha rinunciato a tutte le sue passioni e aspirazioni. Un incontro fortuito le farà capire che è arrivato il momento di provare a cambiare la sua vita.

Rai Tre



21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Rete 4



21.25 – Blood father

Film del 2016 diretto da Jean-François Richet, con Mel Gibson: è l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Peter Craig, che qui è anche co-sceneggiatore e produttore. John è un motociclista ubriacone, tossicodipendente e fuorilegge che deve proteggere la figlia.

Canale 5



21.20 – Oltre la soglia

Nuova fiction di Mediaset con protagonista Gabriella Pession che interpreta la dottoressa Tosca Navarro, primaria di un reparto di psichiatria, specializzato nella cura di giovani problematici, a sua volta affetta da una forma di schizofrenia paranoide.

Italia Uno



21.20 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre

Film del 2011 con Robert Downey Jr. nel ruolo del famoso investigatore Sherlock Holmes e con Jude Law nella parte del dottor Watson. È il seguito di Sherlock Holmes, uscito nel 2009.

La7



21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di stasera sarà dedicata alla storia della criminalità a Roma: dalla Banda della Magliana a Mafia Capitale.

Tv8



21.30 – X Factor

Replica della terza puntata live di X Factor, andata in onda giovedì scorso su Sky Uno.

Nel Live Show di #XF13 STASERA ascolteremo i concorrenti in ben due manche.

La prima, a ELIMINAZIONE DIRETTA, è quella dei cavalli di battaglia… pic.twitter.com/4Cd1DJXI1H — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 7, 2019

Nove



21.25 – L’assedio

Quarta puntata del nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Gli ospiti saranno Carlo Calenda, Gipi, Marracash, Gino D’Acampo, Annalisa Corrado e Michela Murgia.

Rai Movie



21.10 – Beata ignoranza

Commedia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, che interpretano due professori in aperta ostilità per il modo in cui interagiscono con la tecnologia.

Iris



21.00 – Viaggi di nozze

È un film del 1995 di e con Carlo Verdone, che racconta le storie di tre coppie in viaggio di nozze. In tutti e tre il protagonista maschile è interpretato da Carlo Verdone. C’è Raniero Cotti Borroni, un dottore petulante che la moglie si è già pentita di avere sposato. Ivano “il coatto” e lo sfortunatissimo Giovanni. Le attrici dei vari episodi sono Veronica Pivetti, Claudia Gerini e Cinzia Mascioli.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Giustizia privata