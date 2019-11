Le foto dell’acqua alta a Venezia

Martedì notte a Venezia l’acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri, avvicinandosi ai livelli di quella più alta mai registrata: 194 centimetri, durante l’alluvione del 1966. La marea si è poi progressivamente abbassata, ma come previsto dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della città mercoledì mattina alle 10.30 circa c’è stato un nuovo picco di marea di 160 centimetri. Il comune di Venezia ha ordinato la chiusura di tutte le scuole del centro storico, delle isole della laguna, del lido e di Pellestrina e ha annunciato di voler chiedere lo stato di crisi. Un uomo è morto sull’isola di Pellestrina in casa sua, a causa di un corto circuito, e si parla anche di un secondo morto di cui però non si hanno informazioni chiare. A seguire trovate un po’ di foto che mostrano la situazione della città, comprese alcune immagini della basilica di San Marco, dove si è allagata la cripta e l’acqua ha superato il metro di altezza all’interno della chiesa.