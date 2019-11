L’ex allenatore dell’Arsenal Arsène Wenger è stato nominato responsabile dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA

L’allenatore francese Arsène Wenger è stato nominato responsabile dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA (“Federazione internazionale di calcio”). Wenger ha 70 anni ed è noto soprattutto per aver allenato la squadra inglese dell’Arsenal tra il 1996 e il 2018, vincendo tra le varie cose tre Premier League. Sul sito della FIFA si legge che Wenger avrà il compito di supervisionare e guidare la crescita e lo sviluppo del calcio nel mondo sia per gli uomini che per le donne, e sarà coinvolto nelle valutazioni su potenziali modifiche alle norme del calcio. Fra i compiti di Wenger ci sarà anche quello di contribuire alla formazione dei nuovi allenatori.

«Non vedo l’ora di affrontare questa nuova importante sfida» – ha detto Wenger – «non solo perché sono sempre stato interessato ad analizzare il calcio da una prospettiva più ampia, ma anche perché la missione della FIFA come organo di governo del calcio mondiale è veramente globale. Credo che la FIFA che abbiamo visto emergere negli ultimi anni ha lo sport al centro dei suoi obiettivi ed è determinata a sviluppare il gioco in tutte le sue diverse componenti. So che posso contribuire a questo obiettivo e metterci tutta la mia energia».