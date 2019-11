Il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi è stato rinviato per l’astensione del giudice incaricato

Il processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi, in cui sono imputati otto carabinieri, è stato rinviato a causa dell’astensione del giudice incaricato, Federico Bonagalvagno. La richiesta di astensione era stata fatta dagli avvocati dei familiari di Cucchi, che avevano saputo che Bonagalvagno aveva organizzato convegni a cui avevano partecipato alti ufficiali dell’Arma dei carabinieri: Bonagalvagno ha poi detto di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. Il nuovo giudice che si occuperà del processo è Giulia Cavallone.

I carabinieri imputati nel processo sono accusati a vario titolo di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia, per avere insabbiato il pestaggio ai danni di Cucchi. Cucchi era stato arrestato il 15 ottobre 2009 per droga ed era morto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma.