Una nave italiana è stata attaccata dai pirati nel Golfo del Messico

I pirati, sette o otto secondo le prime ricostruzioni, si sono avvicinati alla Remas a bordo di due imbarcazioni piccole e veloci: sono saliti a bordo, hanno attaccato l’equipaggio (35 persone in tutto) e lo hanno derubato prima di fuggire. Le due persone ferite sono state fatte sbarcare nel porto di Ciudad del Carmen, nello stato di Campeche, dove la Remas è arrivata scortata da un’unità militare messicana.

La nave italiana “Remas” è stata attaccata da un gruppo di pirati nel Golfo del Messico: Repubblica ha scritto che due membri dell’equipaggio della Remas sono stati feriti, «uno colpito con un oggetto contundente alla testa» e uno «da un colpo d’arma da fuoco al ginocchio», ma non sono in pericolo di vita.

