L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è stato ricoverato in ospedale per un’operazione al cervello

L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è stato ricoverato in ospedale per ridurre la pressione di sangue nel cervello, provocata da alcune recenti cadute: l’operazione è prevista nella giornata di martedì all’Emory Hospital di Atlanta. Carter ha 95 anni e in passato aveva avuto un cancro al cervello e al fegato, da cui era guarito. Il mese scorso era stato ricoverato due volte dopo essere caduto nella sua casa di Plains, in Georgia: la prima aveva ricevuto 14 punti di sutura per un taglio sul sopracciglio, mentre la seconda era stato operato all’anca.

PRESIDENT CARTER ADMITTED TO EMORY UNIVERSITY HOSPITAL – Former U.S. President Jimmy Carter was admitted to Emory University Hospital this evening for a procedure to relieve pressure on his brain, caused by bleeding due to his recent falls. https://t.co/aZPes6NufN

— The Carter Center (@CarterCenter) November 12, 2019