C’è stato un incendio nella pizzeria del fratello di Peppino Impastato

Nella notte tra lunedì e martedì, a Cinisi, in provincia di Palermo, c’è stato un incendio nella pizzeria di Giovanni Impastato, fratello dell’attivista antimafia assassinato nel 1978 Peppino Impastato. L’incendio non è stato grave perché un passante ha avvisato i vigili del fuoco tempestivamente. Attualmente il locale è in fase di ristrutturazione. Già nel 2011 aveva subito un incendio doloso, causato da ignoti.