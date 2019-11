Michele Brambilla è il nuovo direttore del Resto del Carlino, quotidiano bolognese

Da oggi ho il grande onore di dirigere Il Resto del Carlino https://t.co/izuCIddm5x via @quotidianonet

Brambilla ha 61 anni, è di Monza e aveva cominciato negli anni Ottanta come inviato del Corriere della Sera. Negli ultimi vent’anni è stato stato vice direttore di Libero, Giornale e Stampa, oltre che direttore della Provincia e della Gazzetta di Parma.

