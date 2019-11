La compagnia siderurgica britannica British Steel sarà acquistata dal gruppo cinese Jingye, ha annunciato lunedì il governo britannico, con un accordo che dovrebbe salvare circa 4.000 posti di lavoro e impedire la chiusura dello stabilimento di Scunthorpe, nel Lincolnshire. Secondo il Guardian, l’offerta si aggira intorno ai 58 milioni di euro, e Jingye dovrebbe investirne oltre un miliardo nei prossimi dieci anni. Una fonte vicina al gruppo cinese ha detto che sebbene le intenzioni siano di salvaguardare i posti di lavoro, non ci sono garanzie finché l’accordo non sarà chiuso.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.