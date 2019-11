I giornali di oggi parlano di argomenti diversi nei loro titoli in prima pagina. Alcuni continuano a parlare dell’Ilva di Taranto – “Conte tenta il rilancio sull’Ilva”, scrive il Corriere della Sera – mentre altri scelgono argomenti diversi (“Il Welfare dei pensionati vale dieci miliardi: più del reddito di cittadinanza”, scrive la Stampa). Alcuni giornali continuano a occuparsi dell’ anniversario della caduta del Muro di Berlino e qualcuno parla delle nuove elezioni spagnole . I giornali sportivi parlano invece del pareggio del Napoli e della vittoria nell’Inter, in due partite della dodicesima giornata di Serie A.

