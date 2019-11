Più di ottanta lapidi sono state vandalizzate in un cimitero ebraico in Danimarca

Più di 80 lapidi sono state vandalizzate in un cimitero ebraico di Randers, nella Danimarca occidentale. Lo ha comunicato la polizia cittadina, spiegando che le lapidi del cimitero Ostre Kirkegard sono state imbrattate con spray verde e in certi casi divelte. La polizia ha anche detto che lo spray non è stato usato per lasciare simboli o parole. Il cimitero ebraico di Randers esiste dai primi anni del Diciannovesimo secolo e la città ospita la più grande comunità ebraica della Danimarca.

Vandals desecrated more than 80 graves at a Jewish cemetery in the western Danish town of Randers, police said Sundayhttps://t.co/vNI85DXMwO — AFP news agency (@AFP) November 10, 2019