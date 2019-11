L’Iran ha scoperto un nuovo grande giacimento petrolifero

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha annunciato domenica la scoperta di un nuovo giacimento petrolifero che contiene il corrispettivo di oltre 50 miliardi di barili di petrolio, una quantità che aumenta di circa un terzo le riserve petrolifere del paese. Il giacimento, il secondo per dimensioni mai scoperto in Iran, si trova nella provincia meridionale di Khuzestan, e sarà fondamentale per l’economia del paese, messo in difficoltà dalle sanzioni statunitensi.