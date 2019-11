È morta Elda Lanza, considerata la prima presentatrice della televisione italiana

È morta a 95 anni la giornalista e scrittrice Elda Lanza, nota per essere stata la “prima presentatrice della televisione italiana“. Rai News spiega che Lanza in Rai «lavorò in programmi sperimentali» e che «il primo fu “Per lei signora” con la regia di Franco Enriquez, dove intratteneva il pubblico con argomenti vari e diversi, discutendo di moda, costume e galateo». Ma Lanza si fece notare e conoscere anche come autrice di libri gialli come Niente lacrime per la signorina Olga, Il matto affogato e Il venditore di cappelli.