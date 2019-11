Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV c’è una buona varietà di proposte: l’intrattenimento puro con Tu si que vales, il racconto e l’approfondimento su Rai 3 e La7, una commedia italiana su Rai 1, un film per bambini (ma di quelli che “non solo per bambini”) su Italia 1 e un paio di buoni film sui canali della Rai oltre il 3. In particolare l’apprezzato Le vite degli altri, sempre che abbiate ancora voglia – oggi – di sentir parlare di quello di cui parla.

Rai 1

21.25 – Questione di karma

Sono finiti gli Ulisse di Alberto Angela, quindi stasera tocca a questa commedia del 2017 con Elio Germano e Fabio De Luigi.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

N.C.I.S. invece non finisce mai. Stasera va in onda il 22esimo episodio della sedicesima stagione.

Rai 3

21.30 – Le ragazze

È la terza edizione del programma condotto da Gloria Guida che racconta vite di donne italiane, famose e non solo, le cui storie dicono molto anche sulla storia del nostro paese e su come sono cambiati usi e costumi, come si dice. Quella di stasera è l’ultima puntata e il sito della Rai spiega che a raccontarsi in questa puntata saranno «sei nuove Ragazze che hanno vissuto la gioventù in epoche diverse, dagli anni Quaranta ai giorni nostri».

«La mamma ci ha portato a Bologna per fare un provino per lo Zecchino d'oro, nel 1967.»

Cecilia Gasdia non venne presa allo Zecchino d'oro, ma è diventata una delle più affermate soprano italiane.#LeRagazze: questa sera alle 21:40 l'ultima puntata. #Rai3 @Gloria_Guida pic.twitter.com/ovU86ILaNi — Rai3 (@RaiTre) November 9, 2019

Rete 4

21.30 – Oliver Twist

Film del 2005 diretto da Roman Polanski, tratto dall’omonimo libro di Charles Dickens sulle avventure di un orfano nella Londra vittoriana. Il protagonista è interpretato da Barney Clark, mentre nel ruolo del vecchio Fagin, il capo del gruppo di ladruncoli in cui Oliver entra a un certo punto della storia, c’è Ben Kingsley.

Canale 5

21.24 – Tu si que vales

Quarta puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

Qualcosa di assolutamente IMPERDIBILE accadrà questa sera, siete prontiii? Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 con la quarta puntata di #TuSiQueVales 🤩💣💥 pic.twitter.com/DOlxumHABr — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 9, 2019

Italia 1

21.20 – Madagascar

Il film del 2005 in cui un leone, una zebra una giraffa e un ippopotamo vengono messi in secondo piano da dei lemuri e dei pinguini.

La7

21.15 – Atlantide “Adolf Hitler”

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata su Berlino e il Muro già l’hanno fatta.

#atlantide Nuovo appuntamento con Atlantide condotto da Andrea Purgatori questa sera alle 21:15 https://t.co/JbXeT4egop — La7 (@La7tv) November 6, 2019

TV8

21.29 – Il Natale di Beth

Un film natalizio la cui sinossi contiene le parole “amore”, “fiaba” e “magia del Natale”

Rai 4

21.10 – Escobar

Il film del 2014 in cui il famoso narcotrafficante è interpretato da Benicio Del Toro.

Rai Movie

21.10 – Le vite degli altri

Apprezzato film tedesco del 2006, che vinse il premio Oscar per il miglior film straniero e parla di Stasi, l’organo di spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca.

Iris

21.10 – Duplicity

Film del 2009 con protagonisti Julia Roberts e Clive Owen che interpretano due ex agenti dei servizi di sicurezza. Stanno insieme, lavorano entrambi per importanti società e decidono di rubare i brevetti di un nuovo prodotto, così da vivere ricchi per il resto della loro vita.

Sky

Sky Cinema Action

21.15 – Jurassic World – Il regno distrutto