La nuova serie di “Beverly Hills 90210” non avrà una seconda stagione

Il canale televisivo Fox ha comunicato che la serie BH90210, revival della serie anni Novanta Beverly Hills 90210, non avrà una seconda stagione. La nuova serie aveva avuto buoni ascolti per il primo episodio, ma poi gli spettatori erano diminuiti progressivamente.

Nei sei episodi della nuova serie erano tornati quasi tutti i principali protagonisti della serie tranne Luke Perry, che interpretava il personaggio di Dylan ed è morto lo scorso 4 marzo dopo aver avuto un ictus, ma che comunque non avrebbe partecipato al reboot. Come spiega Best Movie, BH90210 finiva con un cosiddetto cliffhanger, cioè un evento lasciato a metà in attesa di una futura spiegazione (che a questo punto però probabilmente resterà senza spiegazione).