Dopo quello alla “Pecora elettrica” c’è stato un nuovo rogo, probabilmente doloso, in un locale di Roma

A Roma c’è stato un nuovo rogo in un locale in zona Centocelle, dopo quello avvenuto tra il 5 e il 6 novembre alla libreria “La pecora elettrica“, che era già stata bruciata il 25 aprile. L’ultimo locale colpito è il Baraka Bistrot di via dei Ciclamini. ANSA scrive che «dai primi accertamenti l’atto potrebbe essere doloso» perché «la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile». Il Baraka Bistrot si trova a poche centinaia di metri dalla Pecora elettrica, il centro culturale e di aggregazione verso cui i gestori del Baraka Bistrot avevano espresso la loro solidarietà dopo l’attacco di qualche giorno fa.