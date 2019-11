Il Bangladesh ha ordinato l’evacuazione di circa 100mila persone per l’arrivo del ciclone Bulbul

Le autorità del Bangladesh hanno ordinato l’evacuazione di circa 100mila persone che vivono nelle zone costiere del paese a causa dell’arrivo del ciclone Bulbul. Il ciclone dovrebbe arrivare sabato sera vicino a Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie del mondo, dove vivono molte tigri del Bengala a rischio di estinzione. Le autorità locali hanno ordinato che le scuole e le moschee vengano usate come rifugi per le persone costrette a lasciare la propria casa.

