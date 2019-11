È morta l’ex deputata Maria Coscia

È morta a 71 anni Maria Coscia, che aveva fatto politica prima nel PCI, poi nel PDS e nei DS e infine nel Partito Democratico, con il quale era stata eletta deputata nella due scorse legislature. Coscia era nata ad Altavilla Irpinia, in provincia di Avellino, nel 1948 e durante la sua carriera politica era anche stata assessore alla Scuola del comune di Roma, nella giunta guidata dal sindaco Walter Veltroni.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.