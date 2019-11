L’Iran ha detto di aver abbattuto il drone di un paese straniero che aveva violato il suo spazio aereo

L’Iran ha comunicato, attraverso l’agenzia di stampa IRNA, di aver abbattuto un drone appartenente a un paese straniero. Secondo IRNA, il drone è stato abbattuto questa mattina vicino a Mahshahr, nella parte sud-occidentale del paese, e ancora non è stato identificato il modello o il paese a cui poteva appartenere. Gholamreza Shariati, governatore della provincia in cui è stato trovato il drone, ha detto che sono in corso indagini sui rottami recuperati e che il drone è stato abbattuto per aver violato lo spazio aereo iraniano.