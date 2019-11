In Cina i minorenni non potranno giocare ai videogiochi online dalle 22 alle 8

La Cina ha pubblicato martedì delle nuove linee guida che regolano l’uso dei videogiochi da parte dei minorenni. In particolare, i minorenni non potranno giocare ai videogiochi online dalle 22 alle 8; nei giorni feriali potranno giocare un massimo di 90 minuti e nei weekend e nelle feste un massimo di tre ore giornaliere. Chi ha tra gli 8 e i 16 anni potrà spendere in videogiochi fino a 200 yuan (circa 26 euro) al mese, quelli tra i 16 e i 18 fino a 400 yuan (circa 51 euro) al mese. Inoltre dovranno registrarsi ai videogiochi con il loro vero nome e fornire altri dati personali, come un account WeChat o un numero di telefono. Il governo ha anche raccomandato alle aziende di progettare videogiochi che non creino dipendenza.

Il governo cinese sta cercando di contenere la dipendenza dei più giovani dai videogiochi, che considera da anni un problema preoccupante. Già nel 2018 aveva pubblicato delle linee guida che limitavano il numero di giochi online e il tempo in cui giocare e sviluppavano un sistema restrittivo in base all’età. La Cina è il secondo più grande mercato di videogiochi al mondo dopo gli Stati Uniti.