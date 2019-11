Diverse persone, tra cui almeno quattro turisti, sono state ferite in un attacco a Jerash, in Giordania

Diverse persone, tra cui almeno quattro turisti stranieri, sono state ferite in un attacco a Jerash, in Giordania. Al Jazeera dice che l’assalitore è stato arrestato dalla polizia e che nessuno per ora ha rivendicato l’attacco, di cui non si conoscono le motivazioni. L’attacco è avvenuto nei pressi dell’antico ippodromo romano di Jerash, un sito archeologico molto popolare tra i turisti (Jerash sorge dove si trovava l’antica città romana Gerasa, di cui ci sono ancora molti resti). Il Guardian cita alcuni testimoni secondo cui l’assalitore era armato con un coltello o con un machete. Al Jazeera dice che nessuno è stato ferito in modo grave e che tutte le persone ferite sono state portate in un ospedale locale per essere medicate. Jerash si trova a circa 50 chilometri dalla capitale giordana Amman.