È morto l’attore Omero Antonutti, aveva 84 anni

Martedì mattina è morto a 84 anni l’attore e doppiatore Omero Antonutti: si trovava all’ospedale di Udine per le complicanze di un tumore. Antonutti era nato nel 1935 a Basiliano, in Friuli Venezia Giulia, ed era diventato noto interpretando il ruolo del padre di Gavino Ledda nel film Padre padrone, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Ledda e diretto dai fratelli Taviani. Nella sua lunga carriera recitò altre volte in film dei fratelli Taviani (La notte di San Lorenzo, Kaos, Good morning Babilonia e Tu ridi), mentre la sua ultima interpretazione risale al 2013, in Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani. Antonutti era stato anche un conosciuto e apprezzato doppiatore, e aveva doppiato l’attore britannico Christopher Lee in diversi film, tra cui quelli della saga del Signore degli anelli.