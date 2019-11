Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia

L’ex calciatore Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006, è il nuovo allenatore del Brescia in sostituzione di Eugenio Corini, esonerato lunedì dopo la sconfitta in campionato contro l’Hellas Verona. Proprio il Verona è stata l’ultima squadra allenata da Grosso, nella passata stagione: venne esonerato nelle ultime giornate del campionato di Serie B dopo dei risultati negativi che rischiarono di far perdere alla squadra il posto ai playoff. Fu poi sostituito da un allenatore ad interim, Alfredo Aglietti, che riuscì a ottenere la promozione in Serie A tramite i playoff. Per Grosso sarà il debutto in Serie A da allenatore: finora ha allenato soltanto in Serie B — Bari e Verona — e la Primavera della Juventus.