International Airlines Group, la società che controlla British Airways, acquisterà la compagnia aerea spagnola Air Europa per 1 miliardo di euro

International Airlines Group (IAG), la società nata nel 2011 dalla fusione della compagnia aerea britannica British Airways con la spagnola Iberia, ha trovato un accordo per acquistare la compagnia spagnola Air Europa per 1 miliardo di euro. In un comunicato diffuso lunedì, IAG ha detto che l’acquisto verrà completato entro la fine del 2020 e che con questa acquisizione l’aeroporto di Madrid diventerà “una vera rivale” dei quattro più importanti scali aerei europei: Amsterdam, l’aeroporto di Heathrow a Londra, e l’aeroporto Charles De Gaulle a Parigi. Air Europa è la terza compagnia aerea più grande di Spagna dopo Iberia e Vueling, e ha una flotta di 66 aerei che operano voli interni e internazionali verso 69 destinazioni. Nel 2018 la società ha ottenuto ricavi per 2,1 miliardi di euro e un utile operativo di 100 milioni di euro.