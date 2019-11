Almeno 17 persone sono morte dopo che un autobus è caduto in un fiume in Nepal

Almeno 17 persone sono morte e altre 50 sono state ferite dopo che un autobus è caduto in un fiume in Nepal. L’incidente è avvenuto lunedì a circa 120 km dalla capitale del paese, Katmandu, nei pressi del fiume Sunkoshi. La polizia ha detto che le persone a bordo dell’autobus erano di ritorno da una festa indù e che il veicolo ha avuto un problema meccanico che ha impedito all’autista di sterzare, facendolo finire fuori strada.

