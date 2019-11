Al Black Friday mancano 18 giorni

Il Black Friday, la giornata in cui moltissimi siti di e-commerce e (sempre più spesso) alcuni negozi fisici fanno sconti e promozioni, quest’anno sarà il 22 novembre. Mancano più di due settimane, eppure molte persone – forse anche voi – stanno già cercando su Google la data per prepararsi ad approfittare delle offerte. La data del Black Friday varia ogni anno perché è legata al Ringraziamento, una festa nazionale statunitense che non cade in un giorno fisso, ma sempre il quarto giovedì di novembre. Negli ultimi anni comunque, con il diffondersi dello shopping su internet, il Black Friday è diventato più che una giornata un lungo periodo di promozioni: su molti siti gli sconti durano una settimana o più.

Da dove arriva il Black Friday

Inizialmente il Black Friday era una ricorrenza commerciale dei negozi fisici, di cui molte persone approfittavano per preparare i regali di Natale, e negli Stati Uniti continua a esserlo. Ci sono varie storie su come sarebbe stato istituito e su perché sia stato chiamato “venerdì nero”, ma nessuna è più affidabile delle altre e forse tutte quante risentono del marketing che si è creato negli anni attorno a questa giornata.

Quel che è certo è che in Italia il Black Friday è diventato una ricorrenza commerciale da poco. Facendo una piccola ricerca su Google Trends, che mostra l’andamento delle ricerche su Google, si scopre però che negli ultimi cinque anni l’interesse per i suoi sconti è aumentato tantissimo: dal 2014 al 2018 il numero delle ricerche è aumentato del 95 per cento. Nel 2017 se ne era accorto anche il Codacons, che aveva chiesto che il Black Friday fosse istituzionalizzato ed esteso anche ai negozi fisici, visto lo scarso successo dei tradizionali saldi invernali.

Il Black Friday su Amazon

La popolarità del Black Friday in Italia si deve in gran parte ad Amazon, uno dei più grandi siti di e-commerce del mondo. È probabilmente il negozio online che offre più sconti e che fa più affari con le promozioni di novembre. È probabile che le offerte cominceranno già l’11 novembre, il prossimo lunedì, e quasi sicuramente termineranno solo lunedì 25 novembre, il cosiddetto Cyber Monday, un’altra giornata di sconti tradizionalmente riservati ai prodotti tecnologici. Su questa pagina potrete vedere gli sconti del Black Friday di Amazon: per ora ci sono indicate solo alcune offerte generiche, di quelle che Amazon propone ogni giorno.

Tra sette giorni invece c’è il Singles’ Day

Novembre è un mese in cui molti si dedicano agli acquisti online anche in Cina, dove però non ci sono il Black Friday e il Cyber Monday, bensì il Singles’ Day. È l’11 novembre tutti gli anni, quindi tra qualche giorno se ne potrà approfittare anche dall’Italia per acquistare oggetti in vendita su AliExpress: è il sito di Alibaba, la grande azienda di e-commerce cinese, in cui tante aziende, cinesi, vendono a clienti internazionali; somiglia più a eBay che ad Amazon quindi, pur vendendo di tutto. Come ricorrenza commerciale è diventata nota dal 2009 quando Jack Ma, il fondatore di Alibaba, lo scelse come festività in cui provare a fare la stessa cosa che Amazon fa con il Black Friday.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati in questo articolo e in quelli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.