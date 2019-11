In Liguria le forti piogge hanno provocato allagamenti e cedimenti stradali

In Liguria le piogge intense stanno provocando diversi danni, anche se finora non ci sono notizie di feriti. Nel Levante Ligure, tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, è esondato il torrente Petronio, mentre il livello del fiume Vara, nella provincia della Spezia, si è alzato in maniera preoccupante. Anche nel comune di Moneglia (Genova) ci sono stati diversi problemi causati dalla pioggia, che hanno costretto le autorità a chiudere diverse strade e la galleria.

Nel Ponente Ligure ci sono stati diversi allagamenti. Nell’entroterra di Sanremo, ha scritto Repubblica, si è aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni e a Ventimiglia diversi alberi sradicati dal vento si sono schiantati contro le auto parcheggiate per strada. A Lavagna (Genova), una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di alcune case.