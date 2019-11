Airbnb ha annunciato che vieterà le feste nelle case affittate sulla sua piattaforma

Airbnb, l’azienda che gestisce la popolare piattaforma per gli affitti a breve termine di stanze e appartamenti privati, ha annunciato sabato che comincerà a vietare le “party house” sulla sua piattaforma, cioè le case dove fare le feste, e aumenterà i suoi sforzi per evitare che si tengano feste non autorizzate in tutte le altre case. La decisione, annunciata su Twitter dal CEO della società, Brian Chesky, è stata presa dopo la sparatoria avvenuta in una casa affittata tramite Airbnb nella città californiana di Orinda, la sera di Halloween: secondo gli accordi tra proprietari e Airbnb, in quella casa non avrebbero dovuto organizzarsi feste. Nella sparatoria sono morte cinque persone.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing:

— Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019