Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di MotoGP

Il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha non ufficiale, partirà dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di MotoGP, in programma domenica mattina sul circuito di Sepang. Dietro Quartararo partiranno altre due moto Yamaha: quelle di Maverick Viñales e Franco Morbidelli. Il campione del mondo Marc Marquez partirà invece undicesimo dopo una brutta caduta nelle qualifiche, una posizione dietro Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi sarà sesto sulla griglia di partenza.

