I Coldplay faranno due concerti in diretta streaming da Amman il 22 novembre, giorno dell’uscita del loro nuovo disco

La band britannica dei Coldplay ha annunciato che il 22 novembre, giorno dell’uscita del nuovo doppio disco Everyday Life, terrà due concerti ad Amman, la capitale della Giordania. I concerti verranno trasmessi in diretta streaming su YouTube: la band suonerà per intero le due parti dell’album, le cui ispirazioni mediorientali hanno determinato la scelta di Amman come posto per la diretta. Nella prima parte del concerto, che inizierà alle 5 del mattino in Italia, verrà suonato l’album Sunrise, mentre nella seconda i Coldplay eseguiranno Sunset.