A Perugia sono state arrestate più di 150 persone accusate di essere coinvolte nel traffico internazionale di droga

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia ha diffuso un comunicato per informare dell’arresto di oltre 150 persone sospettate di essere coinvolte nel traffico internazionale di droga. I Carabinieri hanno detto che durante l’operazione, compiuta a Perugia in collaborazione con organismi di polizia nazionali e internazionali, è stata sequestrata droga dal valore di decine di milioni di euro. Per il momento non ci sono altre informazioni: i dettagli dell’operazione verranno resi noti in una conferenza stampa con il procuratore della Repubblica reggente di Perugia, Giuseppe Petrazzini, in programma sabato mattina.