Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Udinese

L’Udinese Calcio ha comunicato che Igor Tudor non è più l’allenatore della sua prima squadra e che il suo posto sarà preso temporaneamente da Luca Gotti, già vice di Tudor. Tudor, che da calciatore aveva giocato principalmente per la Juventus, allenava l’Udinese dallo scorso marzo, dopo averla allenata brevemente tra l’aprile e il giugno 2018. Dopo aver ottenuto la salvezza in Serie A nello scorso campionato, l’Udinese di Tudor aveva cominciato quello nuovo con sei sconfitte e un pareggio nelle prime dieci partite: 10 punti e 14esimo posto in classifica.

Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko.

La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento. pic.twitter.com/ru3x1Wnokw — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 1, 2019