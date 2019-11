La Corea del Nord dice che l’ultimo test missilistico eseguito con un lanciatore di razzi multiplo è stato un successo

L’agenzia statale di news nordcoreana, KCNA, ha detto venerdì che l’ultimo test missilistico effettuato dalla Corea del Nord sul lanciatore di razzi multiplo “super-large” è stato un successo. Test sullo stesso sistema d’arma erano già stati compiuti ad agosto e a settembre, alla presenza del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Dopo l’annuncio del successo del test, il giornale nordcoreano Rodong Sinmun ha pubblicato una foto di un lanciatore di razzi multiplo circondato da fiamme e fumo.

Only pic we’re getting of yesterday’s MLRS test, it seems – may see more on the 3pm news! pic.twitter.com/eRPtFctOdb

— Oliver Hotham (@OliverHotham) October 31, 2019