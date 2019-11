Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno alcuni programmi soliti del venerdì, cioè Propaganda Live e Quarto grado, e alcuni film niente male: It in prima visione su Italia Uno (ma Halloween non era ieri?), Tron Legacy e Terminator Salvation. Altrimenti se cercate qualcosa di più divertente, ci sarà Tale e Quale Show oppure Sei mai stata sulla luna? con Raoul Bova.

Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ottava puntata di #taleequaleshow! La gara si fa sempre più avvincente e tutti vogliono vincere 😎

Giurato d'eccezione @ninofrassicaoff

Per chi fate il tifo?

Appuntamento questa sera alle 21.25 in diretta su #Rai1 #1novembre pic.twitter.com/qY8JVgG0R9 — Rai1 (@RaiUno) November 1, 2019

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles

Un nuovo episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles.

Rai Tre

21.20 – Sei mai stata sulla luna?

Film del 2015 di Paolo Genovese (il regista di Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti) con Raoul Bova, Liz Solar, Pietro Sermonti e Nino Frassica. Racconta la storia della giovane direttrice di una rivista di moda che eredita dal padre una masseria in Puglia e torna nel paese dove trascorreva le vacanze da piccola per trovare un acquirente per la proprietà.

Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Programma condotto anche quest’anno da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Parlerà, al solito, di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale 5

21.40 – L’isola di Pietro 3

Terza stagione del telefilm con Gianni Morandi che interpreta un pediatra dell’isola di Carloforte, in Sardegna.

In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #LisolaDiPietro3

Serve un ripassino? Su @MediasetPlay è possibile rivedere la seconda puntata⬇️https://t.co/hCIrgSKqPU — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) November 1, 2019

Italia Uno

21.20 – It

Film del 2017 basato sul famosissimo romanzo di Stephen King da cui già era stato tratto un film televisivo nel 1990. La trama, lunga e intricata, ruota attorno a sette personaggi che si trovano a fronteggiare un’entità maligna che si manifesta in varie forme, in particolare quella di uno spaventoso clown. Ebbe un gran successo nelle sale, incassando più di 700 milioni di dollari a fronte di 35 milioni di budget.

La7

21.15 – Propaganda Live

Ottava puntata della nuova stagione del programma con Diego Bianchi e tutta la compagnia. Gli ospiti di questa sera saranno i giornalisti Francesca Mannocchi e Ezio Mauro, e andrà in onda anche un’intervista ai genitori di Stefano Cucchi.

Questa sera torna #propagandalive: in studio con noi Ezio Mauro, Francesca Mannocchi con nuove immagini e testimonianze dalla Libia, e un'intervista esclusiva ai genitori di Stefano Cucchi.

Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/PVaXbTItZP — Propaganda Live (@welikeduel) November 1, 2019

TV8

21.25 – Masterchef Italia

Replica del famoso show televisivo di cucina, andato in onda su Sky Uno tra gennaio e aprile 2019.

Nove

21.10 – Fratelli di Crozza – Live

Programma satirico con Maurizio Crozza.

Bel discorso, #CrozzaBellanova, ma noi sentiamo una vicina… sembra di un ragazzo di Firenze… 😅

Mentre aspettate #FratelliDiCrozza alle 21.25, guardate la clip completa su #Dplay!https://t.co/0jXIrpkVu8 pic.twitter.com/nWI8N26uck — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) November 1, 2019

Rai 4

21.10 – Terminator Salvation

Film post-apocalittico del 2018, quarto capitolo della saga iniziata nel 1984. Ci recitano Christian Bale, Sam Worthington e Helena Bonham Carter. Racconta dello scontro tra alcune macchine che causano una guerra nucleare contro gli umani.

Paramount

21.15 – Tron – Legacy

Film Disney del 2010 con Jeff Bridges e Olivia Wilde, seguito di un film del 1982: il protagonista è un ragazzo esperto di programmazione che si ritrova in un cyber-mondo parallelo, dove si troverà in pericolo. C’è un cameo dei Daft Punk, autori della colonna sonora.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – Alpha Dog