Celebripost

Come potete aspettarvi ci sono un po’ di facce mascherate nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare questa settimana. Heidi Klum si è fatta notare – come sempre – per il laborioso travestimento per la sua ormai tradizionale festa, Michael Douglas non sembrava molto soddisfatto del suo, al contrario di Kathy Bates, che però si è mascherata non per Halloween ma per i festeggiamenti del centesimo episodio di American Horror Story. Poi ci sono una bambina con la faccia furba di chi ha appena preso una caramella dal presidente degli Stati Uniti, i coniugi Obama che fanno i coniugi Obama, John Bercow al suo ultimo giorno come speaker della Camera bassa del Parlamento britannico e Carola Rackete, la comandante tedesca della nave della ong Sea Watch, alla presentazione del suo libro.