La Camera degli Stati Uniti ha avviato ufficialmente il procedimento di impeachment contro Donald Trump

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione necessaria per avviare ufficialmente la procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump. Le audizioni e le indagini sono iniziate già da cinque settimane, ma il voto di oggi serviva – ed era stato chiesto dai Repubblicani – a formalizzare l’inizio della procedura e definire meglio alcuni dettagli su come si svilupperà nei prossimi mesi. Il voto di oggi era anche la prima occasione per verificare il sostegno della maggioranza dei deputati all’inizio della procedura. Il New York Times ha parlato del voto come di un «momento storico che dà inizio a una nuova fase pubblica del procedimento», e ha scritto che «in termini pratici, la risoluzione spiega come si svolgerà il procedimento da qui in avanti». La risoluzione è stata approvata con 232 voti favorevoli e 196 contrari: tutti i deputati Repubblicani hanno votato contro, insieme a due deputati del Partito Democratico; gli altri Democratici hanno tutti votato a favore.