Nel terzo trimestre di quest’anno i ricavi di Facebook sono aumentati del 29 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre gli utili sono saliti del 19 per cento. I ricavi sono stati di 17,7 miliardi di dollari, e gli utili pari a 6,1 miliardi. In entrambi i casi si tratta di numeri superiori alle stime fatte nei giorni precedenti. Facebook ha anche comunicato di avere 2,8 miliardi di utenti che usano i suoi diversi servizi, tra cui anche WhatsApp e Instagram e che circa 1,6 miliardi di utenti usano Facebook almeno una volta al giorno. Dopo la comunicazione dei risultati sul trimestre compreso tra luglio e settembre le azioni della società hanno guadagnato il 5 per cento.