C’è stato un nuovo terremoto nel sud delle Filippine

Dopo quello di due giorni fa, c’è stato un nuovo terremoto di magnitudo 6.5 nel sud delle Filippine, sull’isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno quattro morti, e tra loro ci sarebbe anche un bambino di sette anni. Dopo la scossa di martedì, quasi 13mila persone già si trovavano già nei centri di evacuazione e la maggior parte delle scuole era stata chiusa.

Le immagini pubblicate sui social mostrano diversi edifici danneggiati nelle città di Kidapawan e Davao, dove è nato il presidente Rodrigo Duterte. Nella scossa di oggi ci sono stati danni a un’autostrada e a un hotel di Kidapawan, già colpito, come l’ospedale vicino, dal terremoto di martedì: entrambi gli edifici sono stati evacuati e isolati perché potrebbero crollare completamente da un momento all’altro.

VIDEO: 🇵🇭 A 6.5 magnitude earthquake has struck the southern Philippines, killing at least four people and sparking searches of seriously damaged buildings that had already been rattled by two previous deadly tremors in recent weeks #MindanaoQuake pic.twitter.com/EEi6dYKIha

— AFP news agency (@AFP) October 31, 2019