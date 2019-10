Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato tramite un video pubblicato su Facebook che l’azienda Whirlpool ritirerà la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Whirlpool, multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici, ha confermato che la produzione di lavatrici non smetterà e che non si procederà con il licenziamento collettivo dei dipendenti di Napoli. Patuanelli ha detto che ora «ci sono le condizioni per sederci a un tavolo con le parti sociali per provare a trovare una soluzione industriale, anche con un impegno del governo per lo stabilimento».

Whirlpool aveva annunciato lo scorso ottobre che il suo stabilimento di Napoli avrebbe interrotto la produzione, nonostante i tentativi del governo di convincere l’azienda a tornare sulla sua decisione.