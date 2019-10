L’autopsia sul corpo di Luca Sacchi indica che il ragazzo potrebbe essere stato colpito con una mazza da baseball

Il Corriere ha scritto che «ci sono segni compatibili con la mazza da baseball» che uno dei due ragazzi accusati dell’omicidio ha usato contro Anastasiya Kylemnyk, la compagna di Sacchi, durante un breve litigio prima dello sparo. Il Corriere dice che i segni sul corpo di Sacchi non sono compatibili con la dinamica dell’incidente nota fin qui: secondo la ricostruzione degli investigatori e alcune testimonianze, prima dello sparo Sacchi non avrebbe avuto alcun contatto con i due ragazzi accusati del suo omicidio. Il Corriere della Sera ipotizza quindi che prima dell’incidente ci sia stato un altro confronto fra Sacchi e i due ragazzi.

Secondo il Corriere della Sera , l’autopsia su Luca Sacchi ha indicato che il ragazzo ucciso la settimana scorsa nel centro di Roma in circostanze ancora poco chiare potrebbe essere stato colpito con una mazza da baseball prima dello sparo alla testa, cioè la ferita che ha causato la sua morte giovedì 24 ottobre.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.