La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura all’incontro di ieri fra i partiti della maggioranza per definire i dettagli della manovra economica e cercare di rilanciare l’azione del governo dopo la sconfitta del candidato sostenuto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alle regionali in Umbria. Il Manifesto e Avvenire titolano invece sulla decisione del governo libico di vincolare le operazioni di soccorso in mare delle ong all’autorizzazione da parte della guardia costiera libica, il Sole 24 Ore si occupa del possibile accordo per una fusione fra FCA e Peugeot, mentre i giornali sportivi aprono sul turno infrasettimanale di serie A, con la vittoria nell’anticipo dell’Inter che scavalca la Juventus in testa alla classifica in attesa delle partite di stasera.