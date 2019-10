HBO farà un prequel di “Game of Thrones” intitolato “House of the Dragon”

HBO, il canale tv statunitense che produceva e trasmetteva la serie tv Game of Thrones, farà una serie prequel intitolata House of the Dragon, ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e dedicata in particolare alla famiglia Targaryen, una delle più importanti della saga. L’annuncio è stato fatto martedì sera da Casey Bloys, presidente dei programmi di HBO, a un evento a Los Angeles, ed è stato confermato su Twitter dall’account ufficiale di Game of Thrones. Bloys ha aggiunto che la nuova serie sarà co-prodotta dall’autore della saga George RR Martin e dallo sceneggiatore e produttore Ryan Condal, e che il regista Miguel Sapochnik dirigerà alcuni episodi.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO. The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Poche ore prima lo Hollywood Reporter, un sito attendibile in fatto di notizie sul mondo del cinema, aveva scritto che HBO aveva cancellato un’altra serie prequel di Game of Thrones, di cui aveva già girato l’episodio pilota (cioè il primo della serie). Sarebbe stato ambientato cinquemila anni prima di Game fo Thrones e avrebbe avuto come protagonista l’attrice Naomi Watts; HBO non ha commentato la notizia ma il sito di intrattenimento Deadline ha scritto che i dirigenti non avevano trovato il pilot convincente.